Загарбники вдруге за ніч атакували Кіровоградщину ракетами

Російські загарбники в ніч проти 21 червня вдруге запустили ракети в сторону Кропивницького.

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Про це йдеться у повідомленні повітряних сил ЗСУ.

Військові повідомили, що загарбники запустили ракету в сторону Кропивницького з півдня.

"Ракета з півдня через Миколаївщину курсом на Кіровоградщину!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили касетними снарядами по Донеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

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