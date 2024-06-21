Загарбники вдруге за ніч атакували Кіровоградщину ракетами

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 21 червня вдруге запустили ракети в сторону Кропивницького.
Про це йдеться у повідомленні повітряних сил ЗСУ.
Військові повідомили, що загарбники запустили ракету в сторону Кропивницького з півдня.
"Ракета з півдня через Миколаївщину курсом на Кіровоградщину!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили касетними снарядами по Донеччині.
Крім того, ми раніше інформували, що по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.
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