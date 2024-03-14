Загарбники від ранку обстрілюють Нікополь: є постраждалі (фото)

Від ранку 14 березня російські війська обстрілюють Нікополь у Дніпропетровській області. Відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих місцевих мешканців.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами,серед травмованих є 7-річний хлопчик. Він, а також 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки будуть лікувати амбулаторно. У стані середньої важкості шпиталізовано до медзакладу 73-річну жінку.

Внаслідок атаки пошкоджено кілька багатоповерхівок, автомобілі та міська інфраструктура. Зокрема, аптека.

В Офісі генпрокурора зауважили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілу Нікополя 14 березня. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Нікополя 14 березня. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Як повідомлялося, у Кривому Розі кількість постраждалих через ракетний удар зросла до понад пів сотні. У лікарні перебуває 17 потерпілих, серед яки семеро дітей.

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