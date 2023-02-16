Загарбники влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Протягом масштабної атаки України в ніч проти 16 лютого окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Жертв і постраждалих немає.

Про це повідомив голова Львівськї ОВА Максим Козицький.

"Пожежу загасили. Деталі – згодом. Бережіть себе. Не ігноруйте сирен", - додав він.

Наразі в більшості областей України оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, в багатьох областях України протягом масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.