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Загарбники влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Загарбники влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Фото: Associated Press

Попередньо, внаслідок "прильоту" ніхто не постраждав.

Протягом масштабної атаки України в ніч проти 16 лютого окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Жертв і постраждалих немає. 

Про це повідомив голова Львівськї ОВА Максим Козицький.

"Пожежу загасили. Деталі – згодом. Бережіть себе. Не ігноруйте сирен", - додав він. 

Наразі в більшості областей України оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, в багатьох областях України протягом масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи

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Перегляди
96
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