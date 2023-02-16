Загарбники влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Попередньо, внаслідок "прильоту" ніхто не постраждав.
Протягом масштабної атаки України в ніч проти 16 лютого окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Жертв і постраждалих немає.
Про це повідомив голова Львівськї ОВА Максим Козицький.
"Пожежу загасили. Деталі – згодом. Бережіть себе. Не ігноруйте сирен", - додав він.
Наразі в більшості областей України оголосили відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, в багатьох областях України протягом масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.
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