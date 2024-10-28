Загарбники захопили частину Селидового: військові розповіли про ситуацію в місті

Ворог задіяв всі доступні плацдарми для наступу на місто, які він готував з вересня.

Російські загарбники частково захопили Селидове і намагається оточити місто, проводячи штурмові дії. У прилеглих населених пунктах.

Про це в етері телемарафону заявив речник 15-ї бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Миловидов.

Він зазначив, що у Селидовому ситуація залишається тяжкою, оскільки ворог вже тиждень проводить активні штурмові дії, задіявши великі резерви, які були перекинуті з Покровського напрямку.

Ворог задіяв всі доступні плацдарми для наступу на місто, які він готував з вересня.

Миловидов розповів, що після 20 годинної артилерійського обстрілу, який був проведений 21 жовтня, загарбники почали проводити штурмові максимальною кількістю штурмових груп, що дозволило пройти на східні та південні околиці.

Крім того, ворог під час штурмових дій задіює велику кількість артилерії, КАБи, інші засоби авіаційного ураження. Також противник використовує велику кількість особового складу, натомість має брак броньованої техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Селидовому загарбники розстрілюють місцевих жителів.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни близькі до оточення Селидового.

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