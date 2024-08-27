Загарбники завдали ракетного удару по Кривому Розі: зруйновано готель (фото)

За деякою інформацією ворог завдав удару по готелю "Аврора".

Російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому року ввечері, 26 серпня.

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Про це повідомив очільник міста Олександр Вілкул.

Він заявив, що рятувальні служби та медики працюють на місті, що врятувати людей.

"Новини погані, конкретика після відбою. Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей", – повідомив Вілкул.

За деякою інформацією ворог завдав удару по готелю "Аврора".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що агентство Reuters підтвердило загибель свого співробітника під час удару по Краматорську.

Крім того, ми також інформували, що у Дніпрі під час ракетного удару загинув чоловік, який в останню мить вирішив перевірити воду у мережі.

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