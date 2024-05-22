Загарбники завдали удару по енергооб'єктах на Сумщині — ОВА

Російські загарбники завдали ударів по енергетичних обʼєктах в містах Шостка та Конотоп ударними безпілотниками типу "Шахед".

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Про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

"Ворог наніс авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по енергетичним об’єктам міст Шостки та Конотопа", - пишуть в ОВА.

Наразі на місцях "прольотів" працюють всі необхідні служби, а наслідки атаки росіян уточнюються.

Ведеться робота з відновлення електропостачання, яке було припинене через ворожий удар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітики ISW пояснили цілі останніх російських ракетних обстрілів.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.

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