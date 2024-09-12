Загарбники завдали удару по Конотопу: є поранені (відео)

У місті після ударів відсутнє електропостачання.

Пізно ввечері, 11 вересня, ворог завдав удару по житловій забудові у Конотопі.

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Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Він розповів, що в результаті удару є поранені. Він розповів, що ворог завдав удару по центру міста, по житловій забудові.

Крім того, Семеніхін заявив, що є влучання у по інфраструктурі міста, через що відсутнє електропостачання.

Нарізка на місті "прольотів" працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі РФ вдарила різними ракетами та "Шахедами".

Крім того, ми раніше інформували, що Росія безупинно тероризує Київ "Шахедами", експерт Жданов розкрив мету Путіна.

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