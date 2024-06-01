Загарбники завдали удару по Одесі балістичною ракетою з касетним боєприпасом - ОВА

В результаті дві людини отримали поранення.
Російські загарбники завдали удару балістичною ракетою з касетним боєприпасом по Одесі.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він заявив, що в результаті дві людини отримали поранення.
"Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. Наразі вони госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Кіпер повідомив, що ціллю російських терористів стала припортова інфраструктура.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одна людина загинула унаслідок ворожої атаки на Харків, кількість постраждалих зростає.
Крім того, ми раніше інформували, що на Сумщині прозвучав 81 вибух.
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