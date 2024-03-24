Загарбники здійснили масовану ракетну атаку на Львівщину

У Львові прильотів не зафіксовано.

У Львівські області під час ракетної атаки було зафіксовано щонайменше 20 ворожих ракет.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Він зазначив, що. Ціллю для ворога були обʼєкти критичної інфраструктури.

"Попередньо відомо, що на наш регіон летіло близько 20 ракет і 7 шахедів. Ціль – обʼєкти критичної інфраструктури. У Львові прильотів не зафіксовано. Відомо про обстріли на Львівщині". - зазначив Садовий.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Росії з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області, у повітря піднялась 14 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі під час ракетної атаки на Україну в небо підіймали винищувачі F-16.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.