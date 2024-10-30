Загарбники змушують дітей на окупованих територіях присягати на вірність РФ - ЦНС

Російські загарбники змушують дітей з окупованих територій опановували основи військової справи, готуючи їх до війни.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

У повідомленні вказується, що п’ятнадцять п’ятикласників та один восьмикласник Первомайської гімназії ім. Малютіна тимчасово окупованої Луганщини прийняли присягу на вірність Росії та пройшли ритуал посвяти у кадети.

У ЦНС заявили, що дітей навчають до "чіткого виконання команд", а також вони проходять стройову підготовку.

"Мілітаризація дітей на тимчасово окупованих територіях України набуває величезних масштабів. Практично у всіх містах відкриваються військові навчальні заклади. До прикладу у тимчасово загарбаному Старобільську незабаром місцевий “кадетський” корпус збільшить свої можливості вп’ятеро. Планується що тут навчатиметься щонайменше 500 дітей віком від 12 років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ТОТ українських школярів примушували писати вітання диктатору.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія може викрасти ще до 1,5 мільйона українських дітей.

Читайте також: