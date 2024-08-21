Загарбники знову вдарили по Малокатеринівці, де напередодні від обстрілу загинула дитина

Російські загарбники продовжують терористичні обстріли мирного населення прифронтових громад, зокрема повторно вдалий по Малокатеринівці, де напередодні від поранень, отриманих під час обстрілу, загинула дитина.

Також читайте Окупанти атакували Антонівку: внаслідок скидання вибухівки з БпЛА є постраждалі

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він заявив, що внаслідок чергового обстрілу сталося займання приватних будинків.

"Росіяни здійснили артилерійський обстріл Малокатеринівки Запорізького району. Як наслідок, сталось займання приватних будинків. Інформація щодо постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська армія вдарила по Малокатеринівці Запорізької області.

Крім того, ми також інформували, що армія РФ ударила по кафе на Запоріжжі, в результаті обстрілу від поранень в лікарні помер підліток.

Читайте також: