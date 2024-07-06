Загибель 14 людей у ДТП на Рівненщині: подробиці трагедії та відео з місця

За життя єдиної пасажирки мікроавтобуса, яка вижила в ДТП, борються медики.

На місці ДТП у Рівненській області, де внаслідок зіткнення вантажівки із рейсовим мікроавтобусом загинуло 14 людей, працюють рятувальники. Обставини аварії з’ясовують поліцейські.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Представник поліції на місці трагічної події підтвердив журналістці ТСН, що в аварії загинуло 14 людей, серед яких 1 дитина. За його словами, за нез’ясованих наразі обставин вантажівка здійснила виїзд на зустрічну смугу та здійснила зіткнення з рейсовим мікроавтобусом.

Серед загиблих в аварії був також водій вантажівки. За життя єдиної пасажирки мікроавтобуса, яка вижила в ДТП, борються медики

Джерела ТСН повідомляють, що “маршрутка” рухалася з Рівного на Острог. Один зі свідків начебто бачив, що у вантажівки під час руху вибухнуло колесо.

Нагадаємо, в Україні збільшилася кількість ДТП під час відключень електрики через відімкнені світлофори. Їх не можна заживити від електромережі як критичну інфраструктуру.

Читайте також: