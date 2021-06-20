Вбивство 15-річної дівчинки у Нікополі: у злочині підозрюють ровесника жертви

У вбивстві поліція підозрює 15-річного підлітка.

У Нікополі на Дніпропетровщині правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчинки, яку розшукували п’ять днів і знайшли мертвою. Ним виявився ровесник вбитої.

Про це інформує поліція Дніпропетровської області.

За словами правоохоронців, 14 червня 15-річний хлопець задушив потерпілу на пустирі за покинутою будівлею. Після цього він втік з місця злочину. Слідчі встановили, що жертва була знайома з нападником.

Юного зловмисника затримали і повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 2 ст. 115 КК України). Йому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Оскільки хлопець неповнолітній, покарання у вигляді довічного ув’язнення, також передбаченого цією статтею, йому не призначать.

Нагадаємо, що у Нікополі знайшли мертвою 15-річну дівчинку, яка 14 червня не повернулася додому. П'ять днів її шукали поліцейські, військові, нацгвардійці та волонтери. До тіла привів службовий пес.

Новини України: у Дніпропетровській області знайшли тіло дівчинки, яка зникла 5 днів тому

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