Загибель 7-річного хлопчика у Черкасах: жителі вимагали справедливого розслідування під стінами прокуратури

Учасники акції вимагали узяти під варту матір та вітчима дитини.

У Черкасах під будівлею обласної прокуратури сьогодні відбувся мітинг. Його учасники вимагали справедливого розслідування у справі про загибель 7-річного хлопчика.

Про це повідомляє Укрінформ.

Сьогодні, 13 вересня, біля будівлі обласної прокуратури у Черкасах зібралися кілька громадян, які вимагали справедливого і комплексного розслідування у справі загиблого 7-річного хлопчика.

"Повинна бути перевірка всіх закладів, де навчалась дитина. Знаємо, що писали заяву про те, що дитину били ще рік тому. На мою думку, батьки теж винні. У справі є багато свідків, але вони бояться говорити. Чому? Це вже повинна розбиратися поліція та прокуратура", - зазначила організаторка акції Тетяна Кобець.

Учасники акції також вимагали узяти під варту матір та вітчима дитини, а також перевірити соціальні служби.

фото: Укрінформ

До присутніх вийшов прокурор Дмитро Чустрак.

"Суд вирішив, що засідання будуть закритими. Прокуратура за це не відповідає. Як тільки виникне можливість розголосити якісь дані, це відразу буде зроблено. Пізніше, коли не буде таємниці слідства – поінформуємо, про що спілкувались мати з вітчимом. Говорити про результати досудового розслідування будемо після конкретних слідчих дій. Може, слідством будуть встановлені інші обставини й тоді кваліфікація може бути змінена", – зауважив Чустрак.

Нагадаємо, що 24 серпня до обласної дитячої лікарні доправили 7-річного хлопчика з важкими травмами. У дитини була відсутня частина губи, вуха та статевого органа. Лікарі виявили пролежні на тілі дитини.

Бабуся стверджувала, що він упав із купи цегли й травмувався. Батьки дитини під час трагедії перебували в Києві.

5 вересня хлопчик помер, не приходячи до тями.

Поліція відкрила два кримінальні провадження.

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