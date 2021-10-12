Загибель 7-річного хлопчика в Черкасах: стали відомі нові результати експертиз

У поліції причиною смерті дитини називають черепно-мозкову травму.

У Черкасах розслідують причини смерті 7-річного хлопчика, якого доправили до лікарні з травмами. Зараз відомі результати двох судово-медичних експертиз.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на керівника Черкаської обласної прокуратури Олександра Вороніна.

Причиною смерті дитини називають черепно-мозкову травму, яка призвела до крововиливу і була ускладнена поліорганною недостатністю.

За висновком експертиз, виключається ймовірність отримання травми внаслідок самоушкодження та в результаті падіння з положення стоячи, падаючи на площину чи поверхню, що виступає. Також не виключено, що дитина впала з висоти до двох метрів.

"Щодо ран вух, губи та статевого органу, вони могли утворитися від укусів тварин. При цьому виключено, що синці, садна та рани на тілі дитини утворені від гасіння недопалків, дії електричного струму чи отруєння. Водночас виключено, що дитина сама так "розчухала" собі ці рани або що це була інфекційна хвороба", – зауважив Воронін.

Також вирішується питання про призначення комісійної експертизи, оскільки за словами лікарів. дитину можна було врятувати, якби її вчасно доправили до лікувального закладу.

Загалом, зауважив Воронін, опитали понад 900 людей, зокрема, і працівників "швидкої", лікарів, які приймали хлопчика в лікарні, сусідів, учнів та вчителів. Слідчі провели п'ять оглядів, три з них – місця проживання дитини, вилучили мобільні телефони членів родини дитини.

Правоохоронці також дослідили умови проживання молодшої сестри хлопчика. Їх визнали безпечними.

Олександр Воронін зауважив що із сестричкою хлопчика працював психолог. Та додав, що правоохоронці публічно зверталися до можливих свідків події, однак за два тижні так ніхто і не звернувся.

Новини тижня: 7-річний хлопчик з Черкас помер у лікарні від численних травм

Нагадаємо, що у Черкасах поліція розслідує причини травмувань і загибелі 7-річного хлопчика, якого у стані коми доправили до лікарні із двору його бабусі та дідуся.

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