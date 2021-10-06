Загибель 7-річного хлопчика з України в Польщі: з'явилися нові подробиці щодо батька, який вчинив різанину

За словами дружини чоловіка, який влаштував різанину, він проходив курс лікування у психіатра

У Тарнові в Польщі чоловік порізав ножем дружину і сина. В результаті 7-річний хлопчик помер від отриманих ран. Сам чоловік незадовго до цього проходив психіатричне лікування.

Про це повідомляє видання Wiadomosci.radiozet.pl.

Прокуратура міста Тарнув розпочала розслідування домашнього конфлікту в родині українців, в результаті якого загинув 7-річний хлопчик Максим.

За даними слідства, батько хлопчика напав на сім'ю. Він поранив свою дитину, а також свою дружину та себе. Потім він вистрибнув з вікна другого поверху і намагався втекти.

Відомо, що чоловік проходив психіатричне лікування. Це підтвердила дружина чоловіка, яка пережила напад і вже була допитана.

"За словами жінки, "чоловік обняв її і дитину вранці, потім дістав ніж і напав", - розповів прокурор Мечислав Сєніцький з районної прокуратури в Тарнуві.

Допит нападника, який пережив падіння з другого поверху, відбудеться лише тоді, коли це дозволять лікарі.

Глава родини вже кілька років легально працює в Польщі. У травні він привіз сюди дружину та дитину з України.

Нагадаємо, що у Польщі в моторошній ДТП загинуло троє українців. Серед них подружня пара - 25-річний Василь та 23-річна Дарина з Житомира.

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