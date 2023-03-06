Загибель бійця ТРО на кордоні з Білоруссю: його підрозділ перекинули під Бахмут

У ЗСУ запевняють, що передислокація підрозділу не пов'язана з трагічним інцидентом, натомість родичі впевнені у протилежному.

Підрозділ 100 бригади ТРО, в якому за загадкових обставин загинув боєць Сергій Панасюк, раптово перевели з-під білоруського кордону до Бахмута.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на родичів Панасюка та бійців з його підрозділу.

На думку рідних загиблого, раптова передислокація пов'язана з тим, що правду про обставини смерті чоловіка хочуть приховати.

За їхніми словами, 1 березня, за кілька днів після загибелі Панасюка (військовий загинув 25 лютого – Ред.), його побратимів терміново почали перекидати на Бахмутський напрямок.

"Перевозили з серйозним супроводом, багатьом не дали навіть попрощатися з рідними", – зазначили родичі Панасюка.

Також родичі скаржаться, що військових нібито відправили без належного екіпірування, тож їм довелося терміново збирати кошти на тепловізори, амуніцію і т.д.

Що кажуть у ЗСУ

У Північному об’єднаному пресцентрі ЗСУ повідомили журналістам видання, що військову частину, в якій служив Сергій Панасюк, дійсно передислокували на Схід, але зробили це планово і таке рішення не пов'язано з трагічним інцидентом.

Що стосується загибелі бійця на білоруському кордоні, то поки не закінчене розслідування, коментувати інцидент військові відмовилися. Наразі слідство ведуть правоохоронні органи. Про це заявив речник управління ТРО "Північ" Віталій Кирилов у коментарі "24 каналу".

Що відомо про загибель тероборонівця на білоруському кордоні

Нагадаємо, що 25 лютого на українсько-білоруському кордоні загинув 33-річний військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк – ветеран АТО, який пройшов Іловайськ і воював на Донбасі ще до 2022 року.

Сестра загиблого, Олеся Панасюк у соцмережах написала, що її брата "вбила ворожа куля". Жінка стверджує, що 25 лютого відбулася перестрілка з ворожою ДРГ.

Натомість поліція запевнили, що постріли здійснювались не з боку Білорусі.

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