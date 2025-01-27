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Загибель блогерки Анни Жук в страшній ДТП: поліція оголосила про підозру її чоловікові

Загибель блогерки Анни Жук в страшній ДТП: поліція оголосила про підозру її чоловікові

Анна Жук. Фото instagram.com/anet080808_fan.

Стаття передбачає позбавлення волі до восьми років.

Водію легкового автомобіля, який зіткнувся з вантажівкою на трасі Київ-Харків, через що загинула популярна харківська блогерка Анна Жук повідомили про підозру. Відомо, що за кермом позашляховика був її чоловік Володимир. 

Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на речника поліції Полтавської області Юрія Сулаєва.

За його словами, чоловіку, який був за кермом легковика, повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Нині слідчі дії тривають.

Загибель блогерки Анни Жук

Українська блогерка Аннет загинула в страшній аварії 24 січня. За попередньою інформацією слідства, за кермом автомобіля Lexus перебував чоловік 1999 року народження. Іномарка влетіла у вантажівку, що була в нерухомому стані за межами проїзної частини дороги. Блогерка померла одразу на місці ДТП. 

В аварії вижив її чоловік Володимир та старший син. Володимир, який під час інциденту був за кермом і врізався у вантажівку, тривалий час у шоковому стані й травмами перебував під наглядом лікарів. 

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