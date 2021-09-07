Загибель гірників в ОРЛО і спалах вірусу Nipah в Індії. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- На окупованій території Луганської області внаслідок обриву каната транспортної кліті на шахті "Червоний партизан" у Вознесенівці загинули дев'ятеро людей. Читати далі –>
- Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по Сектору Гази у відповідь на запуск повітряних куль із вибухівкою, які викликали пожежі в Шаар ха-Негеві. Читати далі –>
- Американського актора Майкла Кеннета Вільямса, який зіграв Омара Літла у серіалі "The Wire" ("Дроти"), знайшли мертвим у квартирі в Нью-Йорку. Читати далі –>
- В Індії кількість людей із симптомами вірусу Ніпа (Nipah або NiV), від якого нещодавно помер 12-річний хлопчик, зросла до 11. Читати далі –>
- Київ під час переговорів з партнерами з Вашингтона виступив з інціативою створити зону вільної торгівлі між Україною та США. Читати далі –>