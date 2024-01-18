Загибель керівництва МВС в авіатрощі в Броварах: коли справу передадуть до суду

Справу щодо авіакатастрофи Броварах, у якій 18 січня 2023-го, загинуло керівництво МВС, мають передати до суду цього року.

Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

"Саме досудове розслідування містить 163 томи. Кожен том – це десь 250 сторінок. Для ознайомлення з усіма матеріалами потрібен час. Але у 2024 році обвинувальний акт потрапить до суду, я думаю, що десь весною ми з вами про це поговоримо", – сказала вона.

За її словами, ДБР завершило досудове розслідування щодо авіакатастрофи, де загинув тодішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, завершили 27 листопада 2023-го. П'ять підозрюваних посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій допустили порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Саме це й призвело до авіатрощі та загибелі людей.

В авіатрощі у Броварах, окрім високопосадовців МВС, загинула малолітня дитина і чотири жінки. 31 людина, з яких 13 дітей, отримали ушкодження.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині вранці 18 січня сталася авіакатастрофа: розбився вертоліт ДСНС. На його борту було десять людей, серед яких керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Гвинтокрил впав в районі дитячого садочка та житлового будинку в місті. Там спалахнула сильна пожежа. Окрім керівництва МВС, загинули пересічні мешканці міста.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Хто винен у смерті Монастирського та керівництва МВС? Роковини трагедії в Броварах

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