Загибель керівництва МВС в авіатрощі в Броварах: версія диверсії не підтвердилася

Версія диверсії щодо авіакатастрофи у Броварах на Київщині, внаслідок якого загинуло керівництво МВС, не підтвердилася. Розслідування у справі щодо падіння гвинтокрила триває

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом", - сказав Костін.

За його словами, на початку розслідування було висунуто чотири версії: замах на життя державних діячів, зокрема диверсію; збиття літального апарата; конфліктна ситуація на борту судна; помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.

Наразі триває розслідування, яке проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ. Також до роботи залучили спеціалістів компанії Airbus Helicopters, а також фахівців Міноборони, Нацполіції й Нацгвардії.

Костін каже, що станом на сьогодні зібрано всі необхідні технічні документи, завершується проведення необхідних експертиз.

"Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання трагічного польоту", - повідомив Костін.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині вранці 18 січня сталася авіакатастрофа: розбився вертоліт ДСНС. На його борту було десять людей, серед яких керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Гвинтокрил впав в районі дитячого садочка та житлового будинку в місті. Там спалахнула сильна пожежа. Окрім керівництва МВС, загинули пересічні мешканці міста. Серед 14 загиблих загиблих є також одна дитина.

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