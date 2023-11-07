Загибель помічника Залужного: хто розслідуватиме справу і нові деталі про неї

До кваліфікації провадження додалася ще одна стаття – про "викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин".

Загибель помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова внаслідок вибуху гранати розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

Про це повідомила Нацполіція.

У поліції поінформували, що кримінальне провадження щодо вибуху гранати, який призвів до загибелі військовослужбовця, було скероване до ДБР.

"Сьогодні, 7 листопада, підслідність у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР поліцією Київської області за фактом підриву гранати в с. Чайки на Київщині, що призвело до загибелі військовослужбовця, прокуратурою була визначена за Державним бюро розслідувань", – йдеться в заяві поліції.

"Українська правда" повідомила, що у пресслужбі ДБР підтвердили цю інформацію. У відомстві зазначили, що до кваліфікації провадження додалася ще одна стаття – "Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану".

Що відомо про загибель помічника Залужного

Частяков загинув увечері 6 листопада на Київщині у свій день народження. А його 13-річний син був тяжко поранений. Причиною загибелі став вибух гранати в одному з подарункових пакетів, які майор приніс із роботи додому. Це був пакет із пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат.

Як розповів голова МВС Ігор Клименко, за попередньою інформацією слідства, Частяков висмикнув кільце подарованої гранати, спровокувавши трагічний вибух.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Загинув помічник Залужного - вибухнула подарована на День народження граната

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