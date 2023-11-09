Загибель помічника Залужного: офіцеру з апарату головкома повідомили про підозру

Офіцер без дозволу отримав 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Геннадію Частякову.

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Підозру він отримав за статтею 263 Кримінального кодексу — придбання, зберігання і збут вибухових пристроїв без дозволу.

"Офіцер отримав без дозволу 8 ручних універсальних гранат DM 51A2 та приніс їх до свого службового кабінету. Потім він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, поліцейські їх вилучили", - йдеться у повідомленні відомства.

Що відомо про загибель Геннадія Частякова

У Київській області, у селі Чайки, 6 листопада загинув майор, помічник головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного Геннадій Частяков. Він загинув у свій день народження в родинному колі — в одному з подарунків були гранати. У Частякова залишилися дружина та четверо дітей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що Частяков приніс додому подарунковий ящик із гранатами.

Поліція знайшла військового, який подарував гранати помічнику Залужного. В МВС розповіли обставини загибелі Частякова: чоловік почав показувати одну з них синові. Це були гранати нового західного зразка. Син майора взяв до рук боєприпас і почав крутити кільце. Далі Частяков забрав гранату в дитини та висмикнув кільце. Пролунав вибух. У квартирі знайшли ще пʼять таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу. Також поліцейські знайшли колегу Частякова, який подарував йому боєприпаси. У його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати.

Основна версія загибелі помічника Залужного — нещасний випадок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Фатальний подарунок! Поліція знайшла чоловіка, який подарував Частякову гранати