Загибель помічника Залужного: судитимуть полковника, який подарував бойові гранати

Максимальна санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом загибелі помічника колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного Геннадія Частякова. Полковника Андрія Тімченка, який подарував бойові гранати, судитимуть.

Про це передає Офіс генпрокурора.

Офіцерові інкриміновано привласнення та збут боєприпасів, вбивство через необережність, завдавання тяжкого тілесного ушкодження через необережність і незаконне поводження зі зброєю (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 119, ст. 128, ч. 1 ст. 263 КК України).

Загибель помічника Залужного: що відомо

Нагадаємо, в селі Чайки на Київщині 6 листопада 2023 року у свій день народження загинув помічник тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майор Геннадій Частяков.

Розслідуванням встановлено, що в одному з подарунків був ящик. У ньому, серед іншого, було 6 бойових гранат, подарованих співслужбовцем, які останній отримав у військовій частині під час виконання обов’язків з військової служби.

Одну з гранат взяв до рук син військовослужбовця. Забираючи в дитини боєприпас, офіцер висмикнув кільце, що спровокувало вибух. Його 13-річний син був тяжко поранений, 11-річна донька отримала незначні тілесні ушкодження.

Залужний підтвердив загибель свого підлеглого таі заявив, що в одному з подарунків спрацював вибуховий пристрій.

Дружина Геннадія Частякова також заявила, що граната була в подарунковому пакеті.

За словами очільника МВС Клименка, Частяков висмикнув кільце подарованої гранати, спровокувавши трагічний вибух. На місці події правоохоронцями вилучено ще 5 подібних гранат.

Поліцейські вже знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний пакунок. За інформацією джерел ТСН.ua, гранати входили до "подарункового набору", який на день народження Частякову презентував колега – полковник Тімченко.

Раніше в ДБР розповіли, що Олег Тімченко не визнає провину у вбивстві колеги Геннадія Частякова, а поліграф підтвердив, що злого умислу підозрюваний не мав. За словами радниці ДБР Тетяни Сап'ян, Тімченко наполягає, що попереджав Частякова про справжність боєприпасів. Проте його слова спростовуються показами свідків.