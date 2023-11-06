Загибель помічника Залужного внаслідок підриву: що кажуть в МВС

У коментарі ЗМІ, анонімне джерело в правоохоронних органах запевнило, що наразі немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід.

Помічник Залужного Геннадій Частяков загинув унаслідок нещасного випадку, внаслідок необережного поводження з гранатою.

Про це заявила представниця МВС Мар'яна Рева в ефірі "Еспресо".

"За тією інформацією, яка надійшла від поліції та слідчо-оперативної групи, що прибула на місце виклику, це був підрив унаслідок необережного поводження з боєприпасом", – заявляє Рева.

За її словами, було розпочато досудове розслідування за фактом загибелі людини, а також ст. "незаконне поводження з боєприпасами".

Місце загибелі помічника Залужного / Фото: Українська правда

Як передає "Суспільне", цю інформацію підтверджують і джерела видання в правоохоронних органах.

"З вірогідністю 99,9% це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні", – зазначає джерело видання.

За його словами, наразі немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід.

"Це не був вибуховий пристрій, а гранати іноземного виробництва. Подарували колеги, які були на Дні народженні. Ведеться слідство", – повідомило виданню анонімне джерело в правоохоронних органах.

Нагадаємо, у селі Чайки на Київщині сьогодні, 6 листопада, у свій день народження загинув помічник головнокомандувача Валерія Залужного майор Геннадій Частяков. 13-річний син помічина Залужного був тяжко поранений.

Головком Залужний підтвердив загибель свого підлеглого і заявив, що в одному з подарунків спрацював вибуховий пристрій.

Дружина помічника головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова також заявила, що граната була у подарунковому пакеті. Вибух стався під час відкриття пакету з пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Зауважимо, що це не пряма цитата дружини Частякова, а нібито її слова правоохоронцям, які переказують ЗМІ з посиланням на свої джерела.