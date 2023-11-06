Загибель помічника Залужного: все, що відомо про смерть Геннадія Частякова

Все, що відомо наразі про загибель військовослужбовця – докладно.

Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за фактом загибелі помічника головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного Геннадія Частякова. За інформацією, яка надійшла від поліції та слідчо-оперативної групи, що прибула на місце виклику, це був підрив унаслідок необережного поводження з боєприпасом.

ТСН.ua зібрав факти про смерть Частякова.

Що відомо про смерть майора Частякова: хроніка подій

Увечері 6 листопада під Києвом у селі Чайки від підриву гранати загинув майор Геннадій Частяков – помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вибуховий пристрій був в одному з подарунків до дня народження, який святкував загиблий. Цей пакет чоловік приніс до себе додому.

Як стало відомо пізніше від міністра МВС Ігор Клименка, зʼясовано перші обставини трагедії.

"Сьогодні в загиблого майора Частякова був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка", – повідомив Клименко.

За словами міністра, спершу до рук боєприпас узяв син і почав крутити кільце. Геннадій Частяков забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.

Клименко підтвердив, що в квартирі було знайдено ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх доправили на експертизу.

Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати.

"Тривають першочергові слідчі дії", – додав Клименко.

Подарунки до дня народження Геннадія Частякова / Фото: Українська правда

Як повідомляють джерела ТСН.ua у правоохоронних органах, гранати входили до "подарункового набору", який на день народження Частякову презентував колега – полковник Тімченко.

Заява Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook раніше підтвердив загибель свого помічника. За його словами, в одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Залужний зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Геннадій Частяков був для нього надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України і боротьбі з російською агресією.

Які версії причини трагедії відкинули

У правоохоронних органах зазначають, що помічник Залужного Геннадій Частяков із вірогідністю 99,9% загинув внаслідок нещасного випадку через необережне поводження з гранатою.

Наразі підстав говорити про умисне вбивство чи про російський слід немає.

Геннадій Частяков / Фото: РБК-Україна

Що відомо про Геннадія Частякова

Майору Чистякову сьогодні, 6 листопада, виповнилося 39 років.

Він – випускник військового ліцею, а також Одеського інституту Сухопутних військ.

Служив у Новоград-Волинській бригаді, потім займався бізнесом.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ 2022 року став помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У Геннадія Частякова залишилися дружина та четверо дітей.

Нагадаємо, дружина помічника головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова, який загинув 6 листопада ввечері у свій день народження, розповіла, що її чоловік приніс подарунковий пакет із пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Під час відкриття пакету стався вибух.

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