Загибель рятувальників з Житомирщини та відкриття "Пунктів незламності" на базі храмів: головні новини ночі 25 грудня

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Головні новини ночі 25 грудня:
- На Херсонщині під час розмінування загинуло троє рятувальників з Житомирської області Читати далі –>
- На Київщині "Пункти незламності" створять на базі храмів: деталі Читати далі –>
- В Україні вигадали нову схему для виманювання грошей: подробиці Читати далі –>
- 87 ударів завдав ворог по прикордонню Сумщини Читати далі –>
- Рівень злочинності в Україні за час війни зменшився на 12% Читати далі –>
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