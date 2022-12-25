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Загибель рятувальників з Житомирщини та відкриття "Пунктів незламності" на базі храмів: головні новини ночі 25 грудня

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2103
Час на прочитання
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Загибель рятувальників з Житомирщини та відкриття "Пунктів незламності" на базі храмів: головні новини ночі 25 грудня

Фото: УНІАН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 25 грудня:

  • На Херсонщині під час розмінування загинуло троє рятувальників з Житомирської області Читати далі –>
  • На Київщині "Пункти незламності" створять на базі храмів: деталі Читати далі –>
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Перегляди
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