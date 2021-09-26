Загибель Шишова: білоруського активіста поховали на 55-й день після смерті

Загибель Шишова: білоруського активіста поховали на 55-й день після смерті

Білоруська діаспора вимагає звіту від правоохоронців через таку тривалу експертизу. Тіло Шишова перебувало в морзі 54 дні.

У неділю, 26 вересня, у Києві відбулися церемонія прощання і похорон білоруського активіста, очільника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, якого знайшли повішеним в одному з парків Києва ще 3 серпня.

Про це повідомляє пресслужба "Білоруського дому в Україні" (БДУ).

Поховання активіста відбулося на 55-й день після загибелі. Весь цей тіло Віталія перебувало у морзі.

"Були присутні тільки близькі, це було спільним рішенням. Дякуємо всім, хто був на церемонії", — йдеться в повідомленні.

Білоруський дім в Україні

Крім того, сьогодні на Майдані Незалежності Києва зібралися кілька десятків людей, щоб вшанувати пам’ять Шишова.

"Чекаємо докладного звіту перед громадськістю після такої тривалої експертизи", — йдеться в заяві учасників акції.

За інформацією БДУ, наступної неділі відбудеться відкрита поминальна служба по Віталію.

Раніше дівчина Шишова Божена Жолудь розповіла, що їй не давали побачити тіло хлопця у морзі. Жолудь вважає, що розслідування справи навмисне затягують.

Нагадаємо:

Про зникнення заявили колеги Віталія. 26-річний Шишов ще 2 серпня вранці вирушив на пробіжку і відтоді припинив виходити на зв’язок.

заявили колеги Віталія. 26-річний Шишов ще 2 серпня вранці вирушив на пробіжку і відтоді припинив виходити на зв’язок. Вже 3 серпня чоловіка знайшли повішеним в одному з парків Києва неподалік від місця його проживання.

в одному з парків Києва неподалік від місця його проживання. За словами колеги загиблого, Шишов був знайдений повішеним в парку зі слідами побиття на обличчі. Також у нього було дивне передчуття, він просив подбати про близьких людей.

Також у нього було дивне передчуття, він просив подбати про близьких людей. Своєю чергою "Білоруський дім в Україні" заявляє, що за Шишовим нібито велося стеження і поліція про це знала.

і поліція про це знала. Європарламентарі відреагували на вбивство у Києві керівника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Політики упевнені, що за цим стоїть режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

на вбивство у Києві керівника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Політики упевнені, що за цим стоїть режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Поліція розглядає дві версії смерті очільника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова: самогубство або навмисне вбивство. Новини світу: смерть Шишова - білоруських опозиціонерів вже знаходили мертвими за подібним сценарієм Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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