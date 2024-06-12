Загибель Шури “Ялти” Рязанцевої: як померла активістка та військовослужбовиця

Військовослужбовиця 78-го окремого десантно-штурмового полку (ОДШП) Шура Рязанцева з позивним “Ялта”, якій нещодавно виповнилось всього 40 років, померла в лікарні від гострої серцевої недостатності.

Про це повідомили в пресслужбі 78-го ОДШП в коментарі “Суспільному Крим”.

У повідомленні йдеться, що Олександра Рязанцева переводилася на службу в інший підрозділ. Смерть застала її в лікарні у Житомирі, коли до переведення залишався один день.

У медичній довідці, наданій лікарями, причиною смерті вказана серцева недостатність.

Що відомо про "Ялту"

Олександра Рязанцева народилась в Криму. До війни вона працювала стилісткою і художницею з костюмів та одягала відомих українських акторів. Зокрема, дівчина співпрацювала зі студією "Квартал 95", Тіною Кароль, гуртами O’Torvald і Kozak System.

У 2014 році вона брала участь у Революції гідності й стала одним з символів Автомайдану. Після анексії Криму того ж року, активістка намагалася потрапити на півострів, але потрапила в російський полон, де пробула п’ять днів.

З початком повномасштабної війни Олександра Рязанцева долучилася до лав ТРО, щоб захищати Україну та повернути рідний Крим.

У день свого 40-річчя Ялта повідомила, що приєдналася до нового військового підрозділу у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Нагадаємо, раніше на війні з російськими загарбниками загинув 22-річний український кінооператор Олесь Самчук.

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