Загибель судді Писанця: справу розслідуватимуть як умисне вбивство

Справу розслідуватимуть слідчі ДБР.
За фактом загибелі судді Віталія Писанця, тіло якого знайшли 11 вересня у селі під Києвом, відкрили кримінальне провадження.
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Кримінальне провадження відкрили за ч.1 ст.115 КК України — умисне вбивство.
Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються всі обставини інциденту та призначено комплекс експертиз. Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР.
"Офіс Генерального прокурора взяв на контроль хід розслідування у кримінальному провадженні", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у селі Погреби Київської області знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.