Загибель судді Писанця: справу розслідуватимуть як умисне вбивство

Справу розслідуватимуть слідчі ДБР.

За фактом загибелі судді Віталія Писанця, тіло якого знайшли 11 вересня у селі під Києвом, відкрили кримінальне провадження.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

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Кримінальне провадження відкрили за ч.1 ст.115 КК України — умисне вбивство.

Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються всі обставини інциденту та призначено комплекс експертиз. Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР.

"Офіс Генерального прокурора взяв на контроль хід розслідування у кримінальному провадженні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у селі Погреби Київської області знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.

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