Загибель трьох саперів на Донбасі: Зеленський повідомив подробиці трагедії

За життя ще двох рятувальників борються лікарі.

Президент Володимир Зеленський повідомив деталі трагедії на Донеччині, де під час розмінування території загинули троє працівників ДСНС.

Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення увечері, 12 грудня.

Інцидент стався у Костянтинівці Краматорського району.

"Сьогодні троє наших піротехніків – працівники ДСНС – загинули в Донецькій області при розмінуванні. Мої співчуття рідним... За життя ще двох їхніх колег борються лікарі", – зазначив він.

За словами президента, від 24 лютого лише працівники ДСНС вилучили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів. Вибухотехніки Нацполіції вилучили більш як 180 тисяч таких предметів. А розмінування проводять іще й інші державні служби та армія.

Нагадаємо, що наймолодшому із загиблих саперів було лише 22 роки.

Раніше, 7 грудня, на Херсонщині правоохоронці з Черкащини потрапили в мінну пастку, яку залишили окупанти. Четверо поліцейських загинуло, ще четверо отримали поранення.

Володимир Зеленський розповідав, що через війну в Україні заміновано понад 170 тис. квадратних кілометрів.

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