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Загибель українця у Польщі та вбивство на зніманнях з Болдвіном. П'ять новин, які ви могли проспати

Загибель українця у Польщі та вбивство на зніманнях з Болдвіном. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • У Польщі внаслідок буревію в Нижній Сілезії загинули четверо людей, зокрема громадянин України. Читати далі –>
  • В американському штаті Нью-Мексико внаслідок інциденту зі стріляниною під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фе загинула операторка. Читати далі –>
  • Федеральне бюро розслідувань США підтвердило, що виявлені в американському штаті Флорида людські рештки належать Браяну Ландрі, нареченому загадково загиблої блогерки Габбі Петіто. Читати далі –>
  • На Гаїті лідер банди "400 Mawozo", яка викрала 17 людей, зокрема місіонерів зі США і Канади, а також членів їхніх сімей, погрожує вбити полонених, якщо не отримає викуп. Читати далі –>
  • Королева Великої Британії Єлизавета II у ніч проти четверга, 21 жовтня, перебувала в лікарні. Монархиня вже повернулася до Віндзорського замку і перебуває у "гарному настрої". Читати далі –>
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