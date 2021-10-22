Загибель українця у Польщі та вбивство на зніманнях з Болдвіном. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Польщі внаслідок буревію в Нижній Сілезії загинули четверо людей, зокрема громадянин України. Читати далі –>
- В американському штаті Нью-Мексико внаслідок інциденту зі стріляниною під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фе загинула операторка. Читати далі –>
- Федеральне бюро розслідувань США підтвердило, що виявлені в американському штаті Флорида людські рештки належать Браяну Ландрі, нареченому загадково загиблої блогерки Габбі Петіто. Читати далі –>
- На Гаїті лідер банди "400 Mawozo", яка викрала 17 людей, зокрема місіонерів зі США і Канади, а також членів їхніх сімей, погрожує вбити полонених, якщо не отримає викуп. Читати далі –>
- Королева Великої Британії Єлизавета II у ніч проти четверга, 21 жовтня, перебувала в лікарні. Монархиня вже повернулася до Віндзорського замку і перебуває у "гарному настрої". Читати далі –>