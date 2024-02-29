Загибель воїнів ССО, Пентагон може відправити зброю Україні в обхід Конгресу: головні новини ночі 29лютого 2024 року

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Верховний суд США розгляне справу про президентський імунітет Трампа Читати далі –>

У Пентагоні розглядають можливість постачання зброї Україні в обхід Конгресу Читати далі –>

Китай запропонував ядерним державам укласти угоду: про що йдеться Читати далі –>

У ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій під час бойового завдання Читати далі –>

На Полтавщині пролунав вибух під час повітряної тривоги Читати далі –>

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