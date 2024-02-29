Загибель воїнів ССО, Пентагон може відправити зброю Україні в обхід Конгресу: головні новини ночі 29лютого 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Верховний суд США розгляне справу про президентський імунітет Трампа Читати далі –>
- У Пентагоні розглядають можливість постачання зброї Україні в обхід Конгресу Читати далі –>
- Китай запропонував ядерним державам укласти угоду: про що йдеться Читати далі –>
- У ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій під час бойового завдання Читати далі –>
- На Полтавщині пролунав вибух під час повітряної тривоги Читати далі –>
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