Загибла жінка, побиті будинки та автівки: росіяни вгатили по Нікополю

Окупанти обстрілювали з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. Застосовували також БпЛА.

Росіяни знову обстріляли Дніпропетровську область. Від вечора російська армія продовжувала тероризувати Нікопольщину.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Найбільше дісталося Нікополю. На жаль, в місті загинула жінка. Є й постраждалий чоловік. Понівечені зо три десятки приватних будинків, один - зруйнований. Знищена господарська споруда, ще півтора десятки - потрощені. Як і шість гаражів та сім авто. Побиті п'ять багатоповерхівок. Зачепило газопроводи та лінії електропередач", - написав він.

Руйнування є і на промислових підприємствах.

"Також під ударом перебували Марганецька, Мирівська, Покровська громади. В останній пошкоджена інфраструктура. Люди цілі. Вночі підрозділи ПВК "Схід" збили в області три безпілотника", - додав Лисак.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Нікополь із важкої артилерії. В місті постраждало троє осіб.

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