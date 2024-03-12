Загиблі військові зможуть стати батьками: Зеленський підписав закон про зберігання репродуктивних клітин

У разі смерті військового його клітини, кріоконсервовані ним раніше, мають зберігатися протягом найближчих трьох років.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №10448, який гарантуватиме військовослужбовцям права на біологічне батьківство або материнство у разі загибелі.

Відповідно до закону, репродуктивні клітини військових упродовж трьох років з моменту загибелі зберігатимуть безкоштовно. Після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене за рахунок іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин.

Також закон передбачає:

Фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті або оголошення судом її померлою чи безвісно відсутньою.

У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини.

Волевиявлення особи, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію цього Закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

Раніше в Україні спалахнув скандал через те, що жінкам на законодавчому рівні заборонили використовувати репродуктивний матеріал загиблих на війні чоловіків, а також хотіли утилізувати репродуктивні клітини загиблих військових.

Нагадаємо, медична адвокатка Олена Бабич розповіла історію вдови бійця ЗСУ, який за життя кріоконсервував сперму перед тим, як вирушити фронт.