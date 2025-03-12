Загиблому воїну прийшла повістка з ТЦК: як це пояснюють у військкоматі

В обласному ТЦК висловили співчуття рідним загиблого героя та запевнили, що за цим фактом вже проводиться перевірка.
У Тернопільській області на адресу старшого сержанта ЗСУ Андрія Іванюка, який загинув у жовтні минулого року, прийшла повістка з Чортківського РТЦК з вимогою з’явитися для уточнення даних.
Про цей ганебний випадок повідомила у соцмережі сестра загиблого героя.
Вона наголосила, що виклик надійшов саме з того військкомату, представники якого п’ять місяців тому приносили сповіщення про його загибель за цією ж адресою.
“Чи подумав той клерк, який готує повістки, звірити їх зі списками загиблих, чи перевірив керівник РТЦК та СП, що йому підсувають на підпис...” - обурено написала жінка.
Сестра загиблого воїна у своєму дописі вимагала публічного вибачення перед батьками і дружиною Андрія Іванюка, а також “службового розслідування такої недопустимої халатності і некомпетентності, кінцевим результатом якого мають бути дисциплінарні стягнення”.
У Тернопільському обласному ТЦК та СП висловили жаль з приводу прикрого випадку, пов’язаного з надсиланням повістки на ім’я Андрія Іванюка.
“Це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі "Оберіг", яка генерує повістки на основі наявних баз даних. На жаль, у результаті технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників”, - йдеться у поясненні.
У військкоматі висловили співчуття рідним і близьким загиблого героя та запевнили, що за цим фактом вже проводиться перевірка аби встановити причини збою та вжити необхідних заходів для унеможливлення подібних випадків у майбутньому.
“Ще раз висловлюємо щирі вибачення рідним та близьким Героя за цей неприпустимий випадок. Пам’ять про наших Захисників священна, і ми зробимо все можливе, щоб подібні ситуації не повторювалися”, - йдеться у повідомленні Тернопільського обласного ТЦК та СП.
Нагадаємо, у місті Хмельницькому було затримано двох чоловіків, які під час перевірки їхніх документів напали на військовослужбовця-працівникаТериторіального центру комплектування та соціальної підтримки.
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