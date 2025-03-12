Загиблому воїну прийшла повістка з ТЦК: як це пояснюють у військкоматі

В обласному ТЦК висловили співчуття рідним загиблого героя та запевнили, що за цим фактом вже проводиться перевірка.

У Тернопільській області на адресу старшого сержанта ЗСУ Андрія Іванюка, який загинув у жовтні минулого року, прийшла повістка з Чортківського РТЦК з вимогою з’явитися для уточнення даних.

Про цей ганебний випадок повідомила у соцмережі сестра загиблого героя.

Вона наголосила, що виклик надійшов саме з того військкомату, представники якого п’ять місяців тому приносили сповіщення про його загибель за цією ж адресою.

Повідомлення про загибель старшого сержанта ЗСУ Андрія Іванюка

“Чи подумав той клерк, який готує повістки, звірити їх зі списками загиблих, чи перевірив керівник РТЦК та СП, що йому підсувають на підпис...” - обурено написала жінка.

повістка в ТЦК на ім'я загиблого бійця ЗСУ Андрія Іванюка

Сестра загиблого воїна у своєму дописі вимагала публічного вибачення перед батьками і дружиною Андрія Іванюка, а також “службового розслідування такої недопустимої халатності і некомпетентності, кінцевим результатом якого мають бути дисциплінарні стягнення”.

У Тернопільському обласному ТЦК та СП висловили жаль з приводу прикрого випадку, пов’язаного з надсиланням повістки на ім’я Андрія Іванюка.

“Це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі "Оберіг", яка генерує повістки на основі наявних баз даних. На жаль, у результаті технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників”, - йдеться у поясненні.

У військкоматі висловили співчуття рідним і близьким загиблого героя та запевнили, що за цим фактом вже проводиться перевірка аби встановити причини збою та вжити необхідних заходів для унеможливлення подібних випадків у майбутньому.

“Ще раз висловлюємо щирі вибачення рідним та близьким Героя за цей неприпустимий випадок. Пам’ять про наших Захисників священна, і ми зробимо все можливе, щоб подібні ситуації не повторювалися”, - йдеться у повідомленні Тернопільського обласного ТЦК та СП.

Нагадаємо, у місті Хмельницькому було затримано двох чоловіків, які під час перевірки їхніх документів напали на військовослужбовця-працівникаТериторіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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