Загинула 6-річна дівчинка, 3-місячне немовля в комі - Віталій Кім про обстріл окупантами Миколаївщини

Загинула 6-річна дівчинка, 3-місячне немовля в комі - Віталій Кім про обстріл окупантами Миколаївщини

Російські окупанти обстріляли ракетами Миколаїв та з РСЗВ райони області.

Є загиблі та поранені жителі Миколаївщини. Серез загиблих - 6-річна дитина.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі було завдано ракетного удару по Миколаєву, близько 11 ракет. Частину з них збила ППО. Зараз з'ясовуємо ситуацію. Також був обстріл Очакова. Троє загиблих, шість поранених. Загинула дівчинка шести років, тримісячна дитина у комі. Триває робота ДСНС з розбору завалів", - повідомив Кім.

Так, ввечері, 27 червня, російські окупаційні війська здійснили черговий обстріл Миколаєва з РСЗВ "Ураган" касетними боєприпасами. Пошкоджено приватні подвір'я та будинки, автомобіль. Касетні боєприпаси лягли і біля зупинки громадського транспорту. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Зранку, 28 червня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.

Баштанський район:

Близько 00:40, 28 червня, були обстріли у Широківській громаді. Влучання були по городам, пошкоджень немає. Також були обстріли близько 04:30 ранку. Влучання були по сільськогосподарським угіддям. Потерпілих немає.

Зранку, 28 червня, були обстріли в Інгульській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. За попередньою інформацію є пошкоджена, подекуди зруйнована, інфраструктура та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Миколаївський район:

Вчора, 27 червня, протягом дня були обстріли селища Засілля Первомайської громади. Загоряння на території приватного підприємства. Покошкоджені житлові будинки. Без жертв.

Ввечері, 27 червня, обстріли села Лимани Галицинівської громади.

28 червня, внаслідок нічного обстрілу Куцурубської громади зруйновано соціальну інфраструктуру. Загорання поля з озимою пшеницею. Без жертв.

Сьогодні, 28 червня, з 04:00 обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у дві житлові будівлі (пряме влучення). Троє людей загинуло, з них одна дитина, ще шестеро поранено. Серед поранених також є діти. Внаслідок удару в деяких районах відсутнє - водо, - газо, енергопостачання та інтернет.

Зранку, 28 червня, були обстріли Мішково-Погорілівської, Галицинівської, Шевченківської громади. За попередньою інформацією без жертв.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що українська ударна авіація знищила російський склад з боєприпасами та техніку ворога.

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