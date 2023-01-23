Загинула мати та двоє синів, одному з яких був лише місяць: подробиці ДТП під Черніговом, де з Десни дістали автівку

Автомобіль пішов під воду під час руху понтонною переправою.

У ДТП, що трапилась 22 січня на понтонній переправі через Десну поблизу Чернігова, загинули мати та двоє дітей — хлопчиків віком 12 років та один місяць.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на слова речниці територіального управління Державного бюро розслідувань Наталії Мелень.

За словами Мелень, автомобіль пішов під воду під час руху понтонною переправою.

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"В автомобілі залишилася водійка та двоє її синів — 2010 та 2022 року народження. Їх тіла знайшли вночі. Жінка була співробітницею ДСНС, 1981 року народження. Всього в автівці було четверо людей. Чоловік встиг вискочити", — розповіла речниця.

За попередньою інформацією, зазначила Мелень, жінка не впоралася з керуванням.

Наразі триває експертиза.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (заподіяння загибелі кількох осіб). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Зазначимо, ДТП сталася у неділю, 22 січня, о 16:30. В той же день відкрили проїзд понтонним мостом через Десну о 14:00. Після 18:30 Служба автомобільних доріг в області повідомила про припинення руху.

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