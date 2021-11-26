Загинули 35-річна мати та її 3-річний син: у Дніпропетровській області автомобіль влетів у пішоходів (фото)

Загинули 35-річна мати та її 3-річний син: у Дніпропетровській області автомобіль влетів у пішоходів (фото)

Медики госпіталізували 9-річну дівчинку та 65-річну жінку.

У м. Кам'янське Дніпропетровської області 26 листопада о 17:20 автомобіль влетів у чотирьох пішоходів. У ДТП загинула 35-річна жінка та її 3-річний син.

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Про це повідомили в Нацполіції Дніпропетровської області.

За даними поліції, ДТП сталась на вул. Січеславський шлях, навпроти одного із готелів. 50-річний водій автомобіля ЗАЗ збив чотирьох пішоходів - двох жінок та двох дітей.

На місці аварії загинула 35-річна жінка, її 3-річний син помер у лікарні. Медики госпіталізували 9-річну дівчинку та 65-річну жінку. Правоохоронці встановлюють причини ДТП.

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