Загинули 35-річна мати та її 3-річний син: у Дніпропетровській області автомобіль влетів у пішоходів (фото)

Медики госпіталізували 9-річну дівчинку та 65-річну жінку.
У м. Кам'янське Дніпропетровської області 26 листопада о 17:20 автомобіль влетів у чотирьох пішоходів. У ДТП загинула 35-річна жінка та її 3-річний син.
Про це повідомили в Нацполіції Дніпропетровської області.
За даними поліції, ДТП сталась на вул. Січеславський шлях, навпроти одного із готелів. 50-річний водій автомобіля ЗАЗ збив чотирьох пішоходів - двох жінок та двох дітей.
На місці аварії загинула 35-річна жінка, її 3-річний син помер у лікарні. Медики госпіталізували 9-річну дівчинку та 65-річну жінку. Правоохоронці встановлюють причини ДТП.
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