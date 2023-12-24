Загинули батько і син: на Сумщині родина отруїлася чадним газом (фото)

Дружина та донька наразі перебувають у лікарні.

У Глухові родина отруїлась чадним газом. За даними рятувальників, загинули дві людини.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Сумській області.

Трагедія сталася в одному із помешкань багатоквартирного будинку. Рятувальники отримали повідомлення про отруєння чадним газом родини з чотирьох людей близько 20:35.

За попередньою інформацією, загинув чоловік та його син, дружина з донькою перебувають в лікарні.

Нагадаємо, у Чернігові під час пожежі у квартирі багатоповерхівки загинула жінка. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження загиблої із вогнем.

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