Загинули тварини: на ТОТ окупанти не можуть впоратися з наслідками негоди

Російські загарбники не можуть впоратися із наслідками негоди, як вирувала на окупованих територіях в кінці листопада. Зокрема, через їхню бездіяльність загинули тварини.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Що сталося

За даними ЦНС, у низці населених пунктів окупованого Запоріжжя досі немає електроенергії, адже в регіоні недостатньо енергетиків. Річ у тім, що більшість фахівців залишило рідну землю після її захоплення росіянами.

Жахливий інцидент стався й на Арабатській стрілці, що в Херсонській області. Так, під час шторму затока Сиваш вийшла з берегів й затопила "Сафарі-парк". Внаслідок трагедії у зоопарку обірвалося життя частини тварин, кажуть у підпіллі, бо через брак кадрів у місцевому МНС допомогу їм не змогли надати вчасно.

"Окупанти не здатні забезпечити життєдіяльність регіону й несуть лише руїни та смерть", – підсумували у ЦНС.

Нагадаємо, росіяни посилили контрдиверсійні заходи в тимчасово окупованому Криму. Їхня ціль – придушити проукраїнські дії місцевого підпілля.

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