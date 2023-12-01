Загинули тварини: на ТОТ окупанти не можуть впоратися з наслідками негоди

Росіяни принесли на захоплені території лише біль й страждання.
Російські загарбники не можуть впоратися із наслідками негоди, як вирувала на окупованих територіях в кінці листопада. Зокрема, через їхню бездіяльність загинули тварини.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Що сталося
За даними ЦНС, у низці населених пунктів окупованого Запоріжжя досі немає електроенергії, адже в регіоні недостатньо енергетиків. Річ у тім, що більшість фахівців залишило рідну землю після її захоплення росіянами.
Жахливий інцидент стався й на Арабатській стрілці, що в Херсонській області. Так, під час шторму затока Сиваш вийшла з берегів й затопила "Сафарі-парк". Внаслідок трагедії у зоопарку обірвалося життя частини тварин, кажуть у підпіллі, бо через брак кадрів у місцевому МНС допомогу їм не змогли надати вчасно.
"Окупанти не здатні забезпечити життєдіяльність регіону й несуть лише руїни та смерть", – підсумували у ЦНС.
Нагадаємо, росіяни посилили контрдиверсійні заходи в тимчасово окупованому Криму. Їхня ціль – придушити проукраїнські дії місцевого підпілля.
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