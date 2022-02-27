Загинули в перші години нападу РФ: в Очакові дістали з води тіла українських воїнів

Загинули в перші години нападу РФ: в Очакові дістали з води тіла українських воїнів

Рятувальникам вдалося знайти тіла тих захисників, які прийняли першими бій з окупантом.

Водолази ДСНС дістали з води в Очакові, що в Миколаївській області, загиблих у перший день нападу РФ захисників України.

Про це інформує МВС.

Зазначається, що від моменту вторгнення РФ минуло чотири дні, але лише сьогодні, 27 лютого, рятувальникам вдалося знайти тіла тих захисників, які прийняли першими бій з окупантом.

"Водолазам ДСНС України лише зараз вдалося дістати з води тіла військових, загиблих у перші години вторгнення в Україну путінської армії. Очаків, Миколаївська область, страшні наслідки "погостювавшого" тут"русского мира". Наші рятувальники теж на передовій. На передовій подолання наслідків цієї злочинної війни, розв’язної кремлівським терористом", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: