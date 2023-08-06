Загинули жінка та дитина: на Закарпатті водій скоїв подвійну ДТП

У селі Велика Копаня Закарпатської області сталася смертельна ДТП.

Про всі подробиці повідомляє поліція Закарпатської області.

24-річний водій автомобіля Mercedes Benz збив 33-річну жінку з 8-річною дитиною, які йшли узбіччю. Після цього чоловік зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf, який стояв на узбіччі.

В автівці перебувала сім'я – 21-річний водій, його 20-річна дружина та їхній 2-річний син.

"Внаслідок цієї аварії з місця події госпіталізували всіх п'ятьох потерпілих. У лікарні померла 33-річна жінка-пішохід та 2-річна дитина, яка перебувала в автівці. 8-річну дівчинку та 21-річного водія Volkswagen Golf рятують медики в реанімаційному відділенні, 20-річну жінку відправили на лікування до травматології", – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці встановили, що 24-річний водій Mercedes Benz перебував за кермом транспортного засобу під дією алкоголю (0,83 проміле) та наркотиків. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Затриманому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Сквирі Київської області сталася ДТП: 15-річний підліток на скутері Yamaha збив 7-річного велосипедиста.