Загинуло 26 осіб, наймолодшому - 17 років: нові подробиці жахливої ДТП на Рівненщині

Загинуло 26 осіб, наймолодшому - 17 років: нові подробиці жахливої ДТП на Рівненщині

Кількість загиблих у вчорашній жахливій ДТП на Рівненщині зросла до 26 осіб. Із них 24 пасажири та двоє водіїв - мікроавтобуса та автобуса.

Про це 4 травня повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Травмувалося 12 осіб: 11 – пасажирів автобуса та водій бензовозу.

Усі пасажири віком від 17-ти до 69-ти років. Наймолодшому 12 травня мало виповнитися 18 років.

На момент ДТП у салоні автобуса Setra, який прямував до Польщі, перебувало 34 пасажири та один водій. З’ясувалося, що ще один пасажир мав сідати у місті Броди, а другий водій - у Львові.

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Водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, який спричинив ДТП, здійснював маневр обгону іншого ТЗ, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із бензовозом.

Особа загиблого кермувальника мікроавтобуса поки не встановлена.

Усі учасники ДТП із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, раніше було відомо про 17 загиблих в аварії на трасі "Київ-Чоп" у Рівненській області. Там зіткнулися бензовоз, мікроавтобус і рейсовий автобус. Унаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися.

Фото: Національна поліція України

Смертельна аварія на трасі "Київ-Чоп" – загинуло 17 людей

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