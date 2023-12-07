Загинуло 6 осіб: у поліції оприлюднили відео з місця страшної ДТП на Харківщині

Зранку 7 грудня на трасі неподалік села Новопавлівка Ізюмського району сталася моторошна ДТП. Слідчі показали відео з місця, де відбулася страшна аварія.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Подробиці

За даними правоохоронців, вантажний автомобіль TATRA рухався з Харкова у бік міста Ізюм. У зустрічному напрямку рухалися мікроавтобус Nissan Primastar та автомобіль Mitsubishi. Внаслідок зіткнення автівок на смузі руху у бік Харкова загинули 6 людей: водій та пасажири Nissan Primastar. Кермувальників інших автомобілів із численними травмами госпіталізували до медичного закладу.

Нагадаємо, у Харківській області, поблизу села Новопавлівка, сталася серйозна ДТП. Там зіткнулися одразу три автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинуло 6 осіб.

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