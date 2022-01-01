Загинуло більше 10 людей: у ДСНС озвучили статистику і наслідки пожеж на Новий рік

Загинуло більше 10 людей: у ДСНС озвучили статистику і наслідки пожеж на Новий рік

Рятувальники звертаються до українців не втрачати пильності під час свят.

В Україні протягом минулої доби, 31 грудня, в Україні виникло 125 пожеж у житловому секторі, під час яких загинуло 12 громадян та травмувалося ще 4 особи.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Тож, рятувальники звертаються до українців не втрачати пильності під час святкових вихідних та не нехтувати правилами пожежної безпеки.

У Коломиї, що на Івано-Франківщині, троє дітей отруїлися чадним газом. Їх ушпиталили до лікарні 31 грудня близько 16:20. Постраждалим —4, 6 та 8 років. Усі — жителі вулиці Довбуша. Стан дітей важкий.

Так, 31 грудня о 19:05 сталася пожежа в селі Стопчатів Косівського району - горів комплекс господарських будівель. Постраждалих на пожежі немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

1 січня о 03:23 у Кривому Розі спалахнула пожежа у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Вогонь поширився на вхідні двері оселі, тому подружжя пенсіонерів опинилося заблокованим в задимленій квартирі. Чоловік та жінка вийшли на балкон та чекали на рятувальників.Їх вдалося врятувати і госпіталізувати до Криворізької міської клінічної лікарні №2.

Нагадаємо, що Рівному 31 грудня о 19:54 спалахнув тролейбус із пасажирами. Пожежу ліквідовували рятувальники.