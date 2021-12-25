Загинуло двоє хлопчиків: на Дніпропетровщині авто багатодітної родини потрапило у моторошну ДТП - ЗМІ

Причини аварії встановлює поліція.
У Криничанському районі Дніпропетровської області в четвер, 24 грудня, зіткнулись автомобілі Audi і Mercedes. За даними ЗМІ, у ДТП загинуло двоє дітей.
Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на свої джерела у поліції.
ДТП сталась поблизу села Миколаївка Дніпропетровської області о 20:00. За даними видання, автомобіль Audi A6, у якому їхала багатодітна родина, виїхало на зустрічну смугу та врізалось у Mercedes Sprinter.
На місці аварії загинув 12-річний хлопчик та його 1-річний брат. Також у ДТП постраждала мати дітей та 8-річна дитина, яка перебуває у тяжкому стані.
Причини аварії встановлює поліція.
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