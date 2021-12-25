Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Загинуло двоє хлопчиків: на Дніпропетровщині авто багатодітної родини потрапило у моторошну ДТП - ЗМІ

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Загинуло двоє хлопчиків: на Дніпропетровщині авто багатодітної родини потрапило у моторошну ДТП - ЗМІ

Інформатор Дніпро

Причини аварії встановлює поліція. 

У Криничанському районі Дніпропетровської області в четвер, 24 грудня, зіткнулись автомобілі Audi і Mercedes. За даними ЗМІ, у ДТП загинуло двоє дітей. 

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на свої джерела у поліції. 

ДТП сталась поблизу села Миколаївка Дніпропетровської області о 20:00. За даними видання, автомобіль Audi A6, у якому їхала багатодітна родина, виїхало на зустрічну смугу та врізалось у Mercedes Sprinter. 

Фото: телеграм-канал
Фото: телеграм-канал "Дніпро оперативний"

На місці аварії загинув 12-річний хлопчик та його 1-річний брат. Також у ДТП постраждала мати дітей та 8-річна дитина, яка перебуває у тяжкому стані.  

Причини аварії встановлює поліція. 

Фото: телеграм-канал
Фото: телеграм-канал "Дніпро оперативний"

Читайте також: 

У Дніпрі сталася нічна ДТП

У Дніпрі сталася нічна ДТП
Наступна публікація