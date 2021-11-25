Загинуло троє людей, серед яких 3-річна дитина: у Харкові підняли вантажівку, яка розчавила таксі (фото)

Загинуло троє людей, серед яких 3-річна дитина: у Харкові підняли вантажівку, яка розчавила таксі (фото)

Потерпілі загинули на місці ДТП.

У ДТП на окружній дорозі Харкова, в якій 25 листопада вантажівка розчавила таксі, загинуло троє людей. Це - чоловік, жінка та дитина віком орієнтовно 3-4 роки.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив в. о. начальника слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Загинули три особи, а саме водій автомобіля марки Renault (таксі) та його два пасажири. Дитина близько 3-4 років та жінка, які їхали в таксі", - повідомив Сергій Болвінов.

NewsRoom

Видання newsroom.kh.ua повідомило, що рятувальники уже підняли вантажівку із розтрощеного таксі. Для цього вони спочатку прибрали розсипаний щебінь та за допомогою автокрана підняли металеву конструкцію.

Нагадаємо, у Харкові на окружній дорозі 25 листопада вантажівка із щебенем перекинулася посеред дороги та розчавила автомобіль таксі, у якому було троє людей.

У поліції повідомили, що у ДТП є загиблі, їхня точна кількість встановлюється.

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