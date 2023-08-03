Загинув через місяць після мобілізації: у Тернополі рідні полеглого героя звинувачують ТЦК у недбалості

Родичі загиблого стверджують, що 55-річного бійця відправили на Донбас без необхідної амуніції, а назад тіло привезли несправним рефрижератором.

У Тернополі 31 липня поховали захисника України 55-річного Олега Клима, який загинув під час обстрілу на Донеччині за місяць після того, як був мобілізований.

Про це передає місцеве видання "Терен".

Олег Клим був мобілізований 27 червня цього року, загинув майже через місяць – 25 липня.

Фото: 0352.ua

Відправили на фронт "голого"

Рідні захисника стверджують, що Олега відправили воювати без належного військового вишколу, спецнавчання та амуніції.

"Він поїхав без каски, бронежилета. Дитина передавала йому "Новою поштою" все обмундирування. Як можна відправити на передову "голого", – обурюється родичка загиблого Тамара Клим.

У виданні Т1 додають, що хоча Олег сам проживав у Тернополі, повістку отримав чомусь з Чортківського центру комплектування.

У перший тиждень служби захисник перебував у Львові, там мав би проходити навчання.

"Ситуація з відправленням військових без підготовки продовжується. 27.06.2023 року (Тернопільським ТЦК) був призваний Клим Олег, а 25.07.2023 року, загинув в Донецькій області. Приблизно через 10 днів, після призову, його направили на Бахмутський напрямок, на так зване "навчання", – повідомив родич загиблого виданню 0352.ua.

Привезли тіло у несправному рефрижераторі

Інше питання, яке обурює рідних – неналежне транспортування тіла загиблого героя. За їхніми словами, бійця привезли рефрижератором, у якого був несправний холодильник.

"Тіло доправили рефрижератором, у якого був поламаний холодильник. Сказали, що не виділили кошти на фреон", – каже племінник загиблого Микола Клим.

Що кажуть у ТЦК

Своєю чергою, в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відзначили, що Олег Клим був призваний до лав ЗСУ за власним бажанням.

"Клим Олег Миколайович був призваний до лав ЗСУ за власним бажанням. Він сам особисто звернувся до одного з віділлів ТЦК. Він пройшов медичну комісію. Ніхто його не змушував, це було його власне бажання", – каже начальниця пресслужби обласного ТЦК Олена Величанська.

Що до того, чому чоловіка так швидко відправили на передову, в ТЦК пояснили, що він свого часу проходив строкову службу і мав бойовий досвід. Зауважимо, що Климу – 55 років і служив він строкову службу приблизно 35 років тому, ще в радянській армії.

"У таких випадках, коли мобілізований має бойовий досвід, він має право вибору: прибути до навчального центру для проходження перепідготовки або відбувати до бойової бригади. Він обрав такий шлях і сказав "я буду служити". Йому було запропоновано службу у декількох бригадах. Він обрав саме цю (24-у окрему механізовану бригаду імені Короля Данила. – Ред.). Був призначений на посаду водія мінометної батареї", – пояснює Величанська.