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Загинув на місці: на Дніпропетровщині пацієнт лікарні впав у шахту ліфта

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Загинув на місці: на Дніпропетровщині пацієнт лікарні впав у шахту ліфта

npu.gov.ua

Чоловік впав з висоти четвертого поверху.

У Кам'янському Дніпропетровській області пацієнт впав у шахту ліфта. Внаслідок чого потерпілий помер на місці.

Про це повідомили у Кам'янському районному управлінні поліції.

Як стало відомо, подія сталася 3 лютого у міській лікарні. Там із висоти четвертого поверху в шахту ліфта впав 86-річний місцевий мешканець, який проходив у медзакладі стаціонарне лікування.

“За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (“Порушення вимог законодавства про охорону праці”) КК України. В рамках досудового розслідування будуть встановлені всі обставини події”, — розповіли в пресслужбі районного управління поліції.

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